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cronaca

Belvedere, coppia ruba abbigliamento: denunciati

Fermati dai Carabinieri mentre si allontanavano dal negozio. Refurtiva recuperata e restituita al titolare
Redazione0 Comments1 Min Read

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato un pregiudicato 41enne e la compagna 39enne, entrambi residenti a Noto, per furto aggravato di articoli di abbigliamento.

Effrazione dei dispositivi antitaccheggio

I due conviventi sono stati fermati dai Carabinieri mentre si allontanavano da un negozio di abbigliamento del centro commerciale dove, poco prima, avevano rubato capi di vestiario previa effrazione dei dispositivi antitaccheggio.

Refurtiva restituita

La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.

By Redazione

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