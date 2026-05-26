Amministrative: l’analisi dei forzisti Ternullo e Gennuso

“Auguro buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questa tornata elettorale appena conclusa. Un pensiero speciale al mio amico Peppe Di Mare: conosco la sua passione e la sua dedizione, sono certa che saprà fare un lavoro straordinario. Grazie a tutta la coalizione che lo ha sostenuto. Soddisfazione anche per i due consiglieri eletti di Forza Italia: un risultato che premia il lavoro sul territorio”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“A Lentini, li dico con chiarezza: 154 voti di scarto non sono una sconfitta. Sono la fotografia di una città combattuta, che ha scelto di misura – aggiunge la Senatrice. Giuseppe Fisicaro ha condotto una campagna seria e credibile. E Salvo Ferraro, con il suo impegno straordinario nella lista Lentini Azzurra, ha raccolto un consenso personale importante, non premiato dal seggio di coalizine non scattato. A lui, a Fisicaro e a tutti i candidati: grazie. Siete una base solida su cui costruire il futuro”.

“A Floridia buon lavoro al sindaco Carianni – conclude Ternullo. Grazie a Sala e a tutta la coalizione per la disponibilità e l’impegno dimostrati”.

“I risultati e le prime proiezioni che arrivano dalle urne dei comuni in provincia di Siracusa in cui si è votato per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale ci dicono che Forza Italia, è un partito in salute, che continua la propria crescita e che grazie all’impegno delle candidate e dei candidati si dimostra presente e vicino alle istanze del territorio; questo è il primo commento del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso sui risultati che arrivano dai comuni di Augusta, Floridia e Lentini, i 3 comuni della provincia di Siracusa dove si sono svolte le elezioni amministrative.

“Il dato politico è molto importante e lusinghiero- prosegue Gennuso – e riflette la credibilità delle nostre proposte, dei nostri candidati, delle nostre idee e del grande lavoro svolto in sinergia con la direzione provinciale. Ad Augusta eravamo presenti con una nostra lista accanto alla candidatura del sindaco uscente Giuseppe Di Mare e siamo riusciti a ottenere l’ingresso in Consiglio comunale, potendo dare continuità al lavoro portato avanti dal coordinatore cittadino Paolo Amato. Anche a Floridia possiamo ritenerci soddisfatti dei primi risultati trapelati. E lo siamo anche dei risultati che arrivano da Lentini e riguardano i candidati a noi vicini”.