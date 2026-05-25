Siracusa ricorda i Caduti senza croce

Un’epigrafe per custodire la memoria dei Caduti civili e militari siracusani senza tomba, morti nei diversi contesti bellici. È stata scoperta oggi, 25 maggio 2026, al Cimitero Comunale di Siracusa in occasione dell’85° anniversario dell’affondamento del piroscafo Conte Rosso, avvenuto al largo di Siracusa il 25 maggio 1941 e costato la vita a 1.297 italiani.

Conte Rosso, 1.297 vittime nell’affondamento del 1941

La cerimonia, promossa dal Comune di Siracusa e dall’Associazione Culturale Lamba Doria, ha voluto rendere omaggio a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere sui vari fronti di guerra, spesso senza poter ricevere una degna sepoltura. Un ricordo particolare è stato rivolto ai Caduti e Dispersi del Conte Rosso, molti dei quali furono tumulati nel cimitero cittadino dopo il tragico affondamento.

Autorità civili e militari alla commemorazione

Alla cerimonia hanno preso parte le massime Autorità civili e militari, insieme alle Associazioni combattentistiche e d’Arma del territorio.

Dopo la scopertura dell’epigrafe sono intervenuti con i saluti istituzionali il vicesindaco di Siracusa, Francesco Bandiera, il presidente dell’Associazione Culturale Lamba Doria, Alberto Moscuzza, e il responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di Siracusa, Giovanni Favuzza.

La presenza dei familiari: “Mio prozio disperso sul Conte Rosso”

Particolarmente toccante la presenza dei familiari dei Caduti senza croce: Alessandro Maiolino, che perse il prozio Sebastiano Maiolino, marinaio disperso; Serenella Iacona, nipote di un 2° Capo Cannoniere caduto nella Battaglia di Capo Matapan; e Annalisa Coppola, nipote del fante Duò Antonio, disperso sul Conte Rosso. Insieme al vicepresidente dell’Associazione Culturale Lamba Doria, gen. Massimo Lucca, hanno deposto una corona di fiori in omaggio ai Caduti.

Forze Armate e Associazioni d’Arma

Hanno presenziato il Ten. Col. Marco Marziano, Capo Reparto Attività Territoriali di Catania, in rappresentanza del Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Brigata Francesco Principe; il Contrammiraglio Tiziano Garappa, Capo di Stato Maggiore di Marisicilia, in rappresentanza dell’Ammiraglio di Divisione Lorenzano Di Renzo, Comandante Marittimo Sicilia; il Ten. Roberto Tabaroni, comandante del Distaccamento Aeronautico di Siracusa; e il vicecomandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, in rappresentanza del Comandante C.V. Antonio Cacciatore.

Alla commemorazione hanno partecipato delegazioni dell’Istituto del Nastro Azzurro, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Finanzieri, dell’Associazione Nazionale Arma Aeronautica, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, oltre alle delegazioni di Augusta e Siracusa dell’Associazione Culturale Lamba Doria.

L’elogio dell’Opera Nazionale Caduti Senza Croce

L’iniziativa ha ricevuto l’elogio di Guido Costa, Presidente Nazionale dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce, che ha espresso apprezzamento per il valore storico, civile e morale della commemorazione promossa a Siracusa, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria di quanti non hanno avuto una tomba o un luogo dove essere ricordati.

La cerimonia ha rappresentato un momento di profonda memoria collettiva e di riconoscenza verso tutti coloro che, civili e militari, hanno sacrificato la propria vita senza avere una croce o una tomba su cui essere ricordati.