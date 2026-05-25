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Politica, Sicilia

Anci ai sindaci: “Compito difficile, vi sosterremo”

Amenta e Alvano: "Compito impegnativo in una fase complessa per gli enti locali. Servono risorse e strumenti adeguati"
Redazione0 Comments1 Min Read

Congratulazioni ai sindaci eletti nei Comuni siciliani e impegno a sostenerli nel difficile compito di guidare le comunità. È il messaggio di Anci Sicilia all’indomani delle elezioni amministrative che hanno interessato 71 comuni dell’isola.

“Compito impegnativo e di grande responsabilità”

“A nome di Anci Sicilia, rivolgiamo le più sincere congratulazioni ai sindaci eletti nei Comuni siciliani”, dichiarano il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano. “A tutti loro auguriamo buon lavoro, nella consapevolezza che li attende un compito impegnativo e di grande responsabilità in una fase complessa per gli enti locali e le comunità amministrate”.

Le sfide quotidiane dei Comuni

Anci Sicilia sottolinea le difficoltà che i primi cittadini dovranno affrontare: “Amministrare oggi un Comune significa confrontarsi quotidianamente con difficoltà finanziarie, carenza di personale, crescenti responsabilità amministrative e con la necessità di dare risposte concrete ai cittadini su servizi essenziali, manutenzioni, welfare, scuola, transizione digitale ed energetica”.

Il tutto, aggiungono Amenta e Alvano, “in un contesto nel quale i Comuni rappresentano il presidio istituzionale più vicino alle persone e ai territori”.

Supporto tecnico e rappresentanza istituzionale

L’associazione dei Comuni siciliani assicura il proprio sostegno: “Anci Sicilia sarà al fianco dei nuovi sindaci e delle amministrazioni comunali attraverso attività di supporto, formazione, assistenza tecnico-istituzionale e rappresentanza delle istanze dei territori con i governi regionale e nazionale”.

La conclusione è un appello alle istituzioni: “I Comuni siciliani hanno bisogno di strumenti adeguati, risorse e norme capaci di rafforzarne l’azione amministrativa”.

By Redazione

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