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Augusta, Floridia, Politica, Sicilia

Augusta e Floridia, trionfo dei sindaci uscenti: Di Mare all’85%, Carianni stravince

Redazione0 Comments1 Min Read

Elezioni amministrative nel segno della conferma dei sindaci uscenti. A Floridia come ad Augusta, i due primi cittadini che si candidavano per il secondo mandato, hanno surclassati gli altri competitor. Ad Augusta, Giuseppe Di Mare ha ottenuto l’85% delle preferenze, lasciando indietro gli altri due candidati Pancari, che era sostenuto dal centrosinistra con l’aggiunta del movimento cinque stelle, e Cacciaguerra. Per Di Mare si tratta di un plebiscito che conferma il buon lavoro svolto negli ultimi cinque anni ad Augusta. Marco Carianni ha davanti a sé altri cinque anni di sindacatura a Floridia per continuare il progetto avviato nella prima sindacatura. Anche per lui è stata importante la messe di voti conquistata nell’odierna tonata elettorale sullo sfidante, l’avvocato Sala.

By Redazione

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