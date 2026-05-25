Melilli, via libera alla variazione di bilancio: 7 milioni per opere e servizi

La manovra, che interessa Melilli capoluogo, Villasmundo e Città Giardino, mobilita finanziamenti regionali e statali destinati a infrastrutture, riqualificazione urbana, servizi sociali e sviluppo locale.

Città Giardino: 4,8 milioni per la nuova rete idrica

L’intervento più rilevante riguarda la frazione di Città Giardino, che riceverà oltre 4,8 milioni di euro per la realizzazione della nuova rete idrica. Un’opera strategica attesa da anni, che migliorerà i servizi essenziali e la qualità della vita dei residenti.

Gli altri interventi

La variazione di bilancio prevede inoltre:

918 mila euro per la riqualificazione delle aree artigianali , a sostegno delle attività produttive locali;

per la , a sostegno delle attività produttive locali; circa 1 milione di euro per la ristrutturazione e ampliamento del Centro Anziani di Villasmundo , polo di aggregazione e assistenza per la terza età;

per la , polo di aggregazione e assistenza per la terza età; risorse per la pianificazione strategica della funzione pubblica , con l’obiettivo di modernizzare l’apparato amministrativo comunale;

, con l’obiettivo di modernizzare l’apparato amministrativo comunale; contributi per iniziative culturali e territoriali , tra cui il progetto “Sicilia che piace 2026” e i festeggiamenti del Santo Patrono San Sebastiano ;

, tra cui il progetto e i ; fondi destinati alla Consulta Giovanile e al censimento permanente della popolazione.

Sviluppo e territorio

L’approvazione della variazione rappresenta un passaggio cruciale per l’attuazione del programma amministrativo. Gli investimenti puntano a rafforzare le infrastrutture, sostenere le fasce più fragili della popolazione e valorizzare il tessuto economico e culturale del comune.

Nei prossimi mesi partiranno le procedure di gara e affidamento per l’avvio dei cantieri.