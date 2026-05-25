Sparatoria a Noto: colpi d’arma da fuoco seminano il panico

Momenti di paura nella notte tra domenica e lunedì a Piano Alto, quartiere residenziale di Noto, dove intorno alla mezzanotte sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco.

L’allarme è scattato immediatamente: residenti hanno segnalato gli spari al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Noto, che hanno transennato l’area e avviato i rilievi balistici.

Dinamica ancora da chiarire

Al momento le informazioni sono frammentarie. Non è ancora chiaro se vi siano feriti o se l’episodio sia riconducibile a un regolamento di conti, un’intimidazione mirata o un atto vandalico. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi in rapida successione, seminando il panico tra i residenti. Sul posto sono stati rinvenuti bossoli, ora al vaglio della Scientifica per risalire al tipo di arma utilizzata.

Noto sotto pressione

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione nel territorio netino. Negli ultimi mesi, la città barocca – patrimonio UNESCO e meta turistica internazionale – è stata teatro di altri episodi di criminalità armata: a marzo scorso, otto colpi d’arma da fuoco erano stati esplosi contro un’abitazione in via Rosselli, con un maxi dispiegamento di forze dell’ordine e indagini ancora in corso.

Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare eventuali dinamiche criminali sul territorio.

Prossime ore decisive

I Carabinieri mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Nelle prossime ore potrebbero emergere dettagli cruciali: dall’identificazione di eventuali obiettivi all’individuazione dei responsabili. Non si esclude alcuna pista.

La comunità netina attende risposte. E chiede sicurezza.