Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Attualità, Notizie, Sicilia, Siracusa

Siracusa senz’acqua: parte la raccolta adesioni per i rimborsi

Redazione0 Comments1 Min Read

Siracusa senz’acqua per giorni. Il Movimento Difesa del Cittadino denuncia i gravi disservizi idrici che hanno colpito ampie zone della città, lasciando famiglie e attività commerciali senza erogazione per periodi prolungati.

L’associazione punta il dito contro la mancanza di comunicazione da parte del gestore e delle istituzioni locali.

Per questo ha avviato una raccolta di adesioni per chiedere:

  • indennizzi previsti dalla normativa,
  • riduzione o azzeramento delle bollette,
  • rimborso delle spese sostenute dai cittadini.

I residenti interessati possono aderire compilando il modulo online disponibile sul sito del Movimento.

“Più adesioni raccoglieremo, maggiore sarà la forza della nostra richiesta”, dichiarano i promotori, che non escludono il ricorso ad ARERA e alle autorità competenti.

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts