Siracusa senz’acqua: parte la raccolta adesioni per i rimborsi

Siracusa senz’acqua per giorni. Il Movimento Difesa del Cittadino denuncia i gravi disservizi idrici che hanno colpito ampie zone della città, lasciando famiglie e attività commerciali senza erogazione per periodi prolungati.
L’associazione punta il dito contro la mancanza di comunicazione da parte del gestore e delle istituzioni locali.
Per questo ha avviato una raccolta di adesioni per chiedere:
- indennizzi previsti dalla normativa,
- riduzione o azzeramento delle bollette,
- rimborso delle spese sostenute dai cittadini.
I residenti interessati possono aderire compilando il modulo online disponibile sul sito del Movimento.
“Più adesioni raccoglieremo, maggiore sarà la forza della nostra richiesta”, dichiarano i promotori, che non escludono il ricorso ad ARERA e alle autorità competenti.