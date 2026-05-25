Monte Climiti, nuovo polo per il turismo verde

È stata inaugurata domenica 24 maggio l’Area Naturalistica di Monte Climiti, nuovo punto di riferimento per il turismo naturalistico e ambientale della provincia di Siracusa. Un progetto che unisce natura, storia e paesaggi tra sentieri attrezzati, panorami suggestivi ed esperienze all’aria aperta nel cuore della Sicilia orientale.

Pubblico e privato insieme per il territorio

All’inaugurazione, su mandato del sindaco Pippo Gianni, ha partecipato il vicesindaco Alessandro Biamonte, che ha sottolineato l’importanza di rendere il territorio sempre più fruibile e valorizzato:

“Amore e passione devono essere gli ingredienti fondamentali, proprio come ha dimostrato questa famiglia di imprenditori che ha deciso di investire nel nostro paese”, ha dichiarato Biamonte.

Il sindaco Gianni ha ribadito la visione strategica dell’amministrazione: “L’obiettivo condiviso è costruire una vera pianificazione territoriale, creando una sinergia concreta tra pubblico e privato, capace di valorizzare l’intera area e rafforzare il legame tra Thapsos, la riserva naturale Saline e i Monti Climiti”.

Presente anche l’Ufficio Ambiente del Comune di Priolo Gargallo, guidato dalla dott.ssa Giusy Giandolfo.

Zona Speciale di Conservazione: natura protetta e fruibile

Monte Climiti è un’area naturalistica protetta e Zona Speciale di Conservazione (ZSC), patrimonio ambientale di grande valore che rappresenta un’opportunità di crescita sostenibile, turismo naturalistico e tutela del territorio.

L’area è suddivisa in due zone ad accesso regolamentato:

Area naturalistica (percorsi e osservazione fauna)

(percorsi e osservazione fauna) Area ricreativa (spazi attrezzati per picnic e fruizione sostenibile)

Gli interventi realizzati

Il progetto ha previsto:

Rimboschimento con specie autoctone

Sentieri naturalistici attrezzati

Capanni per l’osservazione della fauna

Aree attrezzate per il picnic

Spazi dedicati alla fruizione sostenibile del sito

L’obiettivo è trasformare Monte Climiti in un nuovo polo per il turismo verde della provincia di Siracusa, in continuità con il percorso già avviato dalla Riserva Naturale Saline di Priolo.

Finanziamenti PSR Sicilia 2014–2022

L’iniziativa è stata realizzata da privati grazie ai fondi del PSR Sicilia 2014–2022, destinati agli investimenti non produttivi in agricoltura e alla pubblica fruizione dei siti Natura 2000.

Come visitare l’area

Le visite possono essere organizzate compilando il form presente sul sito ufficiale dell’Area Naturalistica di Monte Climiti.