Meteo Sicilia, martedì stabile e temperature in rialzo

Martedì 26 maggio sarà una giornata stabile e prevalentemente soleggiata in Sicilia, con temperature in rialzo e condizioni favorevoli su tutto il territorio regionale. Cielo sereno nelle prime ore del mattino, poi parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con nubi sparse ma senza fenomeni.

Temperature in rialzo, picchi sul versante ionico

Le temperature minime si attesteranno tra i 15 e i 16°C nelle prime ore del giorno, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra i 25 e i 30°C, con i picchi più elevati sul versante orientale dell’isola.

CATANIA guiderà la classifica delle temperature con una massima di 30°C, seguita da SIRACUSA con 28°C. Più miti le città del versante tirrenico: PALERMO si fermerà a 26°C, MESSINA a 25°C.

Previsioni per le principali città

PALERMO

☀️ Sereno al mattino, poi parzialmente nuvoloso

🌡️ Min 16°C – Max 26°C

CATANIA

☀️ Cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio

🌡️ Min 15°C – Max 30°C

SIRACUSA

☀️ Sereno al mattino, parzialmente nuvoloso dal pomeriggio

🌡️ Min 15°C – Max 28°C

MESSINA

☀️ Sereno o poco nuvoloso, nubi intermittenti nel pomeriggio

🌡️ Min 15-16°C – Max 25°C

Condizioni generali

La giornata sarà caratterizzata da stabilità atmosferica su tutta la regione. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità irregolare dal pomeriggio, ma senza precipitazioni. Venti deboli o moderati, mari generalmente poco mossi.

Una giornata ideale per attività all’aperto, con clima gradevole e temperature primaverili.