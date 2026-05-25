Floridia, Sala: “Ripartiamo dai consiglieri eletti”

“Ringrazio le floridiane e i floridiani che hanno riposto fiducia in me e nella mia coalizione. Non sono riuscito a centrare l’obiettivo della vittoria e la scelta dei cittadini va rispettata con grande serietà e profondo rispetto ma posso dire di non avere alcun rimpianto, in quanto io e la mia squadra abbiamo portato avanti una campagna elettorale piena di entusiasmo e, soprattutto, partecipata. Sono felice per l’elezione dei consiglieri che hanno condiviso con me questo percorso, certo che la loro presenza in Consiglio comunale rappresenterà la continuità del lavoro svolto fin qui e garantirà voce alle floridiane e ai floridiani che hanno creduto in noi. Intendo inoltre ringraziare di cuore le liste della mia coalizione, tutti i candidati al Consiglio comunale e i sostenitori. Sono sicuro che il grande lavoro svolto non andrà disperso ma, al contrario, valorizzato. E, infine, intendo rivolgere gli auguri di buon lavoro al rieletto sindaco di Floridia, con l’auspicio che possa amministrare nell’interesse di tutti”. Lo dichiara Antonello Sala, candidato sindaco di Floridia