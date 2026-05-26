Confcommercio: Schisano vice presidente dei giovani imprenditori

Andrea Schisano è il nuovo vicepresidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Siracusa. Lo ha nominato il Consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Siracusa, a seguito della recente ricostituzione della rappresentanza territoriale degli imprenditori under 42 aderenti al sistema Confcommercio.

Schisano ha accolto l’incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio, confermando la volontà di contribuire in modo attivo alla crescita del Gruppo e alla realizzazione delle iniziative rivolte ai giovani imprenditori della provincia.

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi legati allo sviluppo del tessuto economico locale, con particolare attenzione alla necessità di creare iniziative capaci di coinvolgere in modo trasversale le realtà imprenditoriali della provincia. Il Gruppo intende promuovere occasioni di networking, formazione, dialogo e collaborazione tra settori differenti, con l’obiettivo di favorire nuove relazioni e opportunità concrete per le imprese.

“C’è grande soddisfazione per la partecipazione attiva che stiamo registrando sin dai primi incontri che hanno portato al primo Consiglio direttivo”, dichiara il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Siracusa, Alberto Scamacca. “La nomina di Andrea Schisano alla vicepresidenza rafforza ulteriormente il percorso che abbiamo avviato e conferma la volontà di costruire una squadra coesa, presente e operativa. La fiducia dimostrata dai colleghi imprenditori è per noi uno stimolo importante. Vogliamo dare vita a un gruppo aperto, dinamico e concreto, capace di creare relazioni, condividere esperienze e generare nuove opportunità per chi fa impresa nel nostro territorio”.