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cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa, 44enne arrestata: 6 anni per droga

Condannata per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Reati commessi tra il 2016 e il 2022 in provincia di Messina
Redazione0 Comments1 Min Read

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno arrestato una pregiudicata 44enne, originaria di Palermo e residente in provincia di Messina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Messina.

Condanna definitiva: 6 anni, 8 mesi e 18 giorni

La donna, di fatto domiciliata a Siracusa e con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è stata condannata a 6 anni, 8 mesi e 18 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2016 e il 2022 in provincia di Messina.

Trasferita al carcere di Catania

La 44enne è stata associata alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

By Redazione

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