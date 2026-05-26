Ternullo: “Auguri a Di Mare, Lentini non è sconfitta”

“Auguro buon lavoro a tutti i sindaci eletti in questa tornata elettorale appena conclusa”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, all’indomani del voto amministrativo che ha interessato diversi comuni del Siracusano.

Di Mare ad Augusta: “Farà un lavoro straordinario”

“Un pensiero speciale al mio amico Peppe Di Mare: conosco la sua passione e la sua dedizione, sono certa che saprà fare un lavoro straordinario. Grazie a tutta la coalizione che lo ha sostenuto”, dichiara Ternullo, esprimendo soddisfazione anche per i due consiglieri eletti di Forza Italia: “Un risultato che premia il lavoro sul territorio”.

Lentini, 154 voti di scarto: “Non è una sconfitta”

Sulla mancata vittoria a Lentini, dove il candidato del centrodestra Giuseppe Fisicaro è stato sconfitto per soli 154 voti, la senatrice azzurra è netta: “Lo dico con chiarezza: 154 voti di scarto non sono una sconfitta. Sono la fotografia di una città combattuta, che ha scelto di misura”.

“Giuseppe Fisicaro ha condotto una campagna seria e credibile. E Salvo Ferraro, con il suo impegno straordinario nella lista Lentini Azzurra, ha raccolto un consenso personale importante, non premiato dal seggio di coalizione non scattato”, aggiunge Ternullo. “A lui, a Fisicaro e a tutti i candidati: grazie. Siete una base solida su cui costruire il futuro”.

Floridia, auguri a Carianni

“A Floridia buon lavoro al sindaco Carianni“, conclude la senatrice. “Grazie a Sala e a tutta la coalizione per la disponibilità e l’impegno dimostrati”.