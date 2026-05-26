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Floridia, Lentini, Politica

Spada: “Carianni e Pupillo, il PD vince con chi ascolta i territori”

Il deputato regionale: "Vittorie frutto di ascolto e lavoro sui territori. Servono meno salotti e più attenzione alla gente"
Redazione0 Comments2 Mins Read

“Le vittorie di Marco Carianni a Floridia ed Enzo Pupillo a Lentini sono la dimostrazione che per lavorare sui territori e raggiungere risultati servono uomini e donne che hanno la sensibilità di ascoltare per poi prospettare idee e soluzioni. Il Partito Democratico ha confermato di saper essere protagonista: adesso non disperdiamo questo entusiasmo e lavoriamo per i prossimi impegni”.

Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, analizza i risultati delle elezioni amministrative nei comuni in provincia di Siracusa.

Floridia e Lentini, due risultati straordinari

“A Floridia e Lentini sono arrivati due risultati straordinari. Marco Carianni è riuscito a superare i 9 mila voti, con un risultato importante anche per le liste che è frutto di cinque anni e mezzo di impegno che la città ha voluto ripagare. A Lentini, al di là dei pronostici di qualcuno, Enzo Pupillo è diventato sindaco, con il Partito Democratico che si è imposto come prima lista, confermando il valore di un gruppo che lavora da anni per migliorare la qualità del dibattito politico sul territorio”.

Il ruolo del PD: valorizzare i territori

Nella riflessione post voto, l’on. Spada si sofferma sul ruolo del Pd: “L’auspicio è che questi risultati elettorali diano uno scossone al Partito, che molto spesso in altri contesti non valorizza i giovani amministratori e chi vive quotidianamente le problematiche al fianco dei cittadini. Mi auguro che queste esperienze fungano da monito: abbiamo la necessità di risollevare le sorti della Sicilia, con un percorso che deve guardare a questi modelli virtuosi”.

“Senza le persone, i militanti e gli iscritti come quelli che hanno caratterizzato queste due bellissime campagne elettorali, rappresentando il Partito, non sarà possibile tracciare un percorso nuovo e diverso – conclude il deputato regionale –. Servono meno salotti e più attenzione ai territori. Il Partito Democratico c’è ma ha bisogno di continuare ad alimentare la fiducia dei cittadini”.

By Redazione

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