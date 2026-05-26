Di Mare: “Augusta ha scelto di crescere”

Il sindaco riconfermato con l’84%: “Segnale fortissimo, umano prima che politico. Tutte le liste della coalizione hanno superato il quorum”

“È un risultato straordinario, che ci riempie di responsabilità e gratitudine. Ottenere l’84% dei consensi in un Comune grande e complesso come Augusta è un segnale fortissimo, umano prima ancora che politico“. Così Giuseppe Di Mare, riconfermato sindaco di Augusta con una percentuale plebiscitaria, commenta la vittoria elettorale.

“La città ha scelto di proseguire il percorso avviato”

“La città ha scelto di proseguire il percorso che avevamo iniziato insieme. In questi anni abbiamo lavorato con serietà, presenza e determinazione, e gli augustani hanno dimostrato di essersi fidati e affidati a me e alla nostra squadra”, dichiara Di Mare.

Tutte le liste della coalizione oltre il quorum, opposizione fuori

Il sindaco sottolinea anche il messaggio politico chiaro emerso dalle urne: “Tutte le liste della nostra coalizione hanno superato il quorum, mentre nessuna lista dell’opposizione è riuscita a farlo. È un dato che conferma la forza di un progetto ampio, radicato e condiviso”.

“Sarò ancora una volta il sindaco di tutti”

“Ringrazio cittadini, candidati, assessori designati e tutti coloro che hanno sostenuto la nostra campagna elettorale, grazie a chi ci ha votato, a chi ci ha accompagnato in questo percorso e anche a chi, pur non scegliendoci, continueremo a rappresentare con lo stesso impegno. Da oggi sarò ancora una volta il sindaco di tutti“, aggiunge Di Mare.

“Qualche giorno di riposo, poi subito al lavoro”

“Adesso ci prenderemo qualche giorno di riposo, poi torneremo subito al lavoro. Abbiamo tante cose da fare per far crescere ancora Augusta e riportarla, passo dopo passo, agli antichi splendori che merita“, conclude il sindaco riconfermato.