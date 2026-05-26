Ardea, minaccia cassiere con coltello: arrestato

Un 23enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo a seguito di un tentativo di rapina ai danni del cassiere di un ristorante ad Ardea.

Minacce con il coltello per ottenere l’incasso

Secondo la ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato all’interno del locale e avrebbe minacciato il cassiere con un coltello, tentando di ottenere l’incasso della giornata.

Fuga a piedi dopo l’allarme

Resosi conto che alcuni dipendenti avevano prontamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, il 23enne si è immediatamente dato alla fuga a piedi nelle vie vicine.

Rintracciato grazie a testimoni e videosorveglianza

Attraverso il racconto di testimoni e l’acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza dell’area, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e identificare il presunto autore del reato, che è stato arrestato e condotto nel carcere di Velletri.