Amministrative messinese, Grasso: “FI conferma radicamento”

“Un risultato che conferma la vitalità e il radicamento di Forza Italia nella provincia di Messina“. Lo afferma l’onorevole Bernardette Grasso, coordinatrice provinciale di Forza Italia, commentando gli esiti delle elezioni amministrative nel messinese.

“Elezione riconoscimento di presenza, ascolto e serietà”

“Auguro buon lavoro a tutti gli amministratori eletti sul nostro territorio. La loro elezione è il riconoscimento concreto di un impegno quotidiano fatto di presenza, ascolto e serietà. Un segnale di fiducia che ci onora e che ci impegna a fare ancora meglio”, aggiunge la Deputata.

Milazzo: Forza Italia seconda lista assoluta

“Un plauso particolare al risultato di Milazzo, dove Forza Italia si conferma seconda lista in assoluto per preferenze nell’intera coalizione a sostegno del sindaco Midili e primo partito tra quelli con rappresentanza parlamentare“, sottolinea la Coordinatrice.

Messina: “Serve analisi costruttiva per ripartire”

“A Messina, dove invece i risultati non hanno corrisposto alle aspettative, auspico che si avvii una necessaria analisi costruttiva, per gettare fondamenta più solide e ripartire con rinnovata determinazione”, conclude Grasso.