Cani al sole senza acqua: salvati dai Carabinieri

Un 28enne è stato denunciato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e due cani, in condizioni critiche, sono stati salvati dai Carabinieri di Roma a seguito di una chiamata che segnalava una lite in corso all’interno di un’abitazione in via Francesco Tovaglieri, nella zona est della Capitale.

Balcone saturo di deiezioni, animali senza acqua

I militari hanno riscontrato che i due animali erano confinati sul balcone dell’appartamento in uno spazio saturo di deiezioni, privi di acqua e potenzialmente esposti a rischio termico.

Cani sequestrati e affidati a un familiare

Alla luce delle condizioni rilevate, i Carabinieri hanno sequestrato i cani e li hanno affidati a un familiare del residente, in attesa delle verifiche previste.