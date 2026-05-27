Sparatoria nelle campagne di Pachino: ferito un uomo

Un uomo è rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta nella notte nelle campagne di Pachino. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Noto e quelli della stazione locale, coordinati dalla Procura di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, alcuni uomini si sarebbero introdotti durante la notte in un terreno privato con l’intento di rubare angurie. Nel buio della zona sarebbero stati sparati diversi colpi d’arma da fuoco.

Uno dei presenti, un uomo originario della provincia di Catania, è stato raggiunto dai proiettili alla schiena e a una gamba. Gli altri presenti sarebbero invece riusciti a fuggire approfittando della confusione.

Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Di Maria” di Avola, dove si trova ricoverato. Nelle prossime ore sarà ascoltato dagli investigatori per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.