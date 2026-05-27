Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
cronaca

Sparatoria nelle campagne di Pachino: ferito un uomo

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

Un uomo è rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta nella notte nelle campagne di Pachino. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Noto e quelli della stazione locale, coordinati dalla Procura di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, alcuni uomini si sarebbero introdotti durante la notte in un terreno privato con l’intento di rubare angurie. Nel buio della zona sarebbero stati sparati diversi colpi d’arma da fuoco.

Uno dei presenti, un uomo originario della provincia di Catania, è stato raggiunto dai proiettili alla schiena e a una gamba. Gli altri presenti sarebbero invece riusciti a fuggire approfittando della confusione.

Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Di Maria” di Avola, dove si trova ricoverato. Nelle prossime ore sarà ascoltato dagli investigatori per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

By Francesco Nania

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts