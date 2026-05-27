Bivona e Scerra: “Polo industriale sotto osservazione”

“Il futuro della zona industriale di Siracusa passa da un percorso che sia capace di coniugare sviluppo, tutela occupazionale, innovazione e sostenibilità”. Lo dichiara il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, Questore della Camera dei Deputati, al termine dell’incontro avuto nei suoi uffici romani con il presidente di Confindustria Sicilia, Diego Bivona.

“Un confronto cordiale e proficuo sul tema di un rilancio della zona industriale siracusana che possa garantire competitività alle imprese, nuove prospettive per i lavoratori e massima tutela ambientale”, ha detto inoltre Scerra.

L’incontro arriva a pochi giorni di distanza da quello con il commissario europeo Fitto, con il quale l’esponente Cinquestelle aveva insistito sulla necessità di rafforzare le politiche di coesione in sede europea. In quell’occasione, Filippo Scerra aveva evidenziato la situazione del polo petrolchimico di Siracusa e l’urgenza di attivare, anche per quell’area industriale, il Fondo per una Transizione Giusta (JTF), come anche altri finanziamenti europei previsti dalle politiche di coesione, per accompagnare il processo di riconversione produttiva.

“Il dialogo con i decisori politici, con le parti economiche e sociali, è essenziale per costruire una strategia quanto più condivisa. Per questo sto attivando interlocuzioni a più livelli, dai massimi vertici europei, a Confindustria, alle associazioni di categoria e sindacali a cui voglio riferire nelle prossime settimane gli esiti delle interlocuzioni avute, in modo da avere un coinvolgimento costante del territorio, sulla scia di quanto fatto in passato attraverso l’attivazione del tavolo permanente per la zona industriale siracusana”.