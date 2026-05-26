“Diritto alla casa, pilastro di dignità”: Sicet Cisl ai neo Sindaci

Povertà abitative, inclusione e rigenerazione urbana. Sono queste le priorità che il Sicet Cisl Siracusa, sindacato degli inquilini e del territorio, chiede alle nuove amministrazioni di Augusta, Lentini e Floridia, guidate rispettivamente dai neo eletti Sindaci Giuseppe Di Mare, Enzo Pupillo e Marco Carianni.

Congratulazioni ai neo Sindaci

Il Sicet Siracusa ha espresso vive congratulazioni e auguri di buon lavoro ai tre primi cittadini, sottolineando come le sfide che attendono le tre comunità siano complesse e richiedano interventi concreti contro le crescenti povertà abitative.

Gallo: “Il diritto alla casa è un pilastro di dignità”

«Il diritto alla casa è un pilastro di dignità e stabilità sociale», dichiara Paolo Gallo, Segretario Generale del Sicet Cisl Siracusa. «Chiediamo alle nuove amministrazioni una particolare attenzione alle fasce più deboli, attraverso una sana politica dell’inclusione e della rigenerazione urbana. È necessaria un’attenta analisi del territorio per sviluppare e aumentare la disponibilità di alloggi sociali per chi ne ha veramente bisogno».

Disponibilità al confronto permanente

Il Sicet Cisl territoriale ribadisce la piena disponibilità a un confronto costruttivo e permanente con i Sindaci Di Mare, Pupillo e Carianni.

«Siamo pronti a fare la nostra parte – conclude Paolo Gallo – con l’unico obiettivo di dare risposte certe e concrete ai bisogni primari delle famiglie e dei lavoratori che rappresentiamo sul territorio».