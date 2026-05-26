Meteo Sicilia: sole e temperature fino a 27°C

Sole e caldo in Sicilia per la giornata di mercoledì 27 maggio. Le previsioni meteo confermano condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione, con temperature in aumento e assenza di precipitazioni.

Temperature in rialzo

Le minime si attesteranno intorno ai 17–18°C, mentre le massime raggiungeranno i 26–27°C, con un clima gradevole e tipicamente primaverile.

Mattina serena, pomeriggio soleggiato

La giornata inizierà con cielo sereno e un rapido aumento termico nelle ore centrali. Il pomeriggio sarà prevalentemente soleggiato, con temperature intorno ai 26–27°C. La sera si presenterà limpida e mite, con valori compresi tra i 21 e i 23°C.

Nessuna precipitazione

Non sono previste piogge né fenomeni di instabilità atmosferica. La giornata si conferma ideale per attività all’aperto.