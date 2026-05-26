Stato e imprese alleati a Nisida: salute visiva e reinserimento per 70 ragazzi

Stato e impresa alleati nel segno della salute e della riabilitazione dei minori detenuti. Al Centro Studi di Nisida è stato presentato il programma filantropico che porterà screening oculistici gratuiti e donazione di occhiali da vista negli istituti penitenziari minorili di tutta Italia, partendo dal cuore del golfo di Napoli per poi toccare Catanzaro, Milano e Palermo.

Nordio: “Togliere il marchio di Caino della carcerazione”

Alla presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del sottosegretario Andrea Ostellari e dei vertici della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, è stato illustrato il progetto che coinvolgerà circa 70 ragazzi sottoposti a visite specialistiche oggi e domani. Presente anche la presidentessa della Corte d’appello di Napoli Maria Rosaria Covelli.

«La cosa importante – ha dichiarato il Guardasigilli – è che queste persone, quando escono dalle carceri, non abbiano più il marchio di Caino della carcerazione e quindi la situazione di pregiudicato penale; dobbiamo essere noi i primi a riconoscerlo».

«Lo Stato dimostra attenzione – ha spiegato Nordio – la libera impresa dimostra altrettanta attenzione e queste persone che hanno sbagliato si sentono rincuorate e ispirate verso un loro reinserimento sociale che sia produttivo ed efficace».

Équipe medica e occhiali gratuiti per chi ne ha bisogno

Un’équipe coordinata da Vincenzo Orfeo (direttore della Clinica Mediterranea e presidente e fondatore di Airo Onlus), composta da un medico oculista e un ortottista, sottoporrà i giovani detenuti a visite specialistiche. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica garantirà poi gratuitamente gli occhiali da vista ai ragazzi che ne avranno necessità.

Rendina: “Salute visiva è diritto e opportunità di inclusione”

Per il segretario generale della Fondazione Andrea Rendina, «la salute visiva è un diritto e può tradursi in opportunità di inclusione e dignità. Questa attività vuole rappresentare, per questi ragazzi, un segnale chiaro di fiducia e nuove possibilità».

Sangermano: “Devono respirare la prospettiva della speranza”

«Il protocollo che abbiamo sottoscritto con la Fondazione OneSight EssilorLuxottica è di straordinaria e innovativa valenza – ha commentato il capo del dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Antonio Sangermano –, pone al centro il carcere e il dolore che esso contiene, la cura e la presa in carico da parte degli operatori pubblici e privati, nel quadro dei percorsi di socializzazione, sicurezza e responsabilità promossi da questo dipartimento. I detenuti – ha concluso Sangermano – devono poter respirare la prospettiva della speranza».

Nordio alla “Notte dei Leoni” per il teatro di Nisida

In serata Nordio è atteso alla “Notte dei Leoni” allo stadio Diego Armando Maradona. L’evento benefico, patrocinato dal Ministero, mira a sostenere la ristrutturazione del teatro dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida e la ricerca pediatrica della Fondazione Santobono Pausilipon.