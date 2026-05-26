Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Italia, Salute, Sicilia, solidarietà

Stato e imprese alleati a Nisida: salute visiva e reinserimento per 70 ragazzi

Redazione0 Comments2 Mins Read

Stato e impresa alleati nel segno della salute e della riabilitazione dei minori detenuti. Al Centro Studi di Nisida è stato presentato il programma filantropico che porterà screening oculistici gratuiti e donazione di occhiali da vista negli istituti penitenziari minorili di tutta Italia, partendo dal cuore del golfo di Napoli per poi toccare Catanzaro, Milano e Palermo.

Nordio: “Togliere il marchio di Caino della carcerazione”

Alla presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del sottosegretario Andrea Ostellari e dei vertici della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, è stato illustrato il progetto che coinvolgerà circa 70 ragazzi sottoposti a visite specialistiche oggi e domani. Presente anche la presidentessa della Corte d’appello di Napoli Maria Rosaria Covelli.

«La cosa importante – ha dichiarato il Guardasigilli – è che queste persone, quando escono dalle carceri, non abbiano più il marchio di Caino della carcerazione e quindi la situazione di pregiudicato penale; dobbiamo essere noi i primi a riconoscerlo».

«Lo Stato dimostra attenzione – ha spiegato Nordio – la libera impresa dimostra altrettanta attenzione e queste persone che hanno sbagliato si sentono rincuorate e ispirate verso un loro reinserimento sociale che sia produttivo ed efficace».

Équipe medica e occhiali gratuiti per chi ne ha bisogno

Un’équipe coordinata da Vincenzo Orfeo (direttore della Clinica Mediterranea e presidente e fondatore di Airo Onlus), composta da un medico oculista e un ortottista, sottoporrà i giovani detenuti a visite specialistiche. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica garantirà poi gratuitamente gli occhiali da vista ai ragazzi che ne avranno necessità.

Rendina: “Salute visiva è diritto e opportunità di inclusione”

Per il segretario generale della Fondazione Andrea Rendina, «la salute visiva è un diritto e può tradursi in opportunità di inclusione e dignità. Questa attività vuole rappresentare, per questi ragazzi, un segnale chiaro di fiducia e nuove possibilità».

Sangermano: “Devono respirare la prospettiva della speranza”

«Il protocollo che abbiamo sottoscritto con la Fondazione OneSight EssilorLuxottica è di straordinaria e innovativa valenza – ha commentato il capo del dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Antonio Sangermano –, pone al centro il carcere e il dolore che esso contiene, la cura e la presa in carico da parte degli operatori pubblici e privati, nel quadro dei percorsi di socializzazione, sicurezza e responsabilità promossi da questo dipartimento. I detenuti – ha concluso Sangermano – devono poter respirare la prospettiva della speranza».

Nordio alla “Notte dei Leoni” per il teatro di Nisida

In serata Nordio è atteso alla “Notte dei Leoni” allo stadio Diego Armando Maradona. L’evento benefico, patrocinato dal Ministero, mira a sostenere la ristrutturazione del teatro dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida e la ricerca pediatrica della Fondazione Santobono Pausilipon.

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts