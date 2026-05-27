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Francofonte

Francofonte, operaio ucraino schiacciato da un pallet

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

Ancora un incidente sul lavoro con conseguenze letali per un operaio. Ieri pomeriggio, intorno alle 13, a Francofonte contrada Gravilla, un operaio 35enne di nazionalità ucraina, dipendente di un’azienda operante nel campo dell’installazione di impianti fotovoltaici, nel corso di operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici.

L’operaio, trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.

I Carabinieri della Stazione di Francofonte e il Nucleo Investigativo Circondariale Tutela Ambientale e Sanitaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, stanno accertando la dinamica dei fatti e il rispetto delle norme giuslavoristiche e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’area interessata dall’evento e i mezzi sono stati sottoposti a sequestro.

By Francesco Nania

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