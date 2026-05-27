Enna, Crisafulli è sindaco: “Difficoltà da affrontare, ma siamo pronti”

Maurizio Crisafulli è stato proclamato ufficialmente sindaco di Enna. La cerimonia si è svolta oggi con l’investitura della fascia tricolore.

«Sono tante le difficoltà che dovremo affrontare ma siamo pronti, da domani saremo subito a lavoro», ha dichiarato Crisafulli subito dopo la proclamazione, ringraziando «tutti per il lavoro svolto».

Il neo sindaco ha sottolineato la consapevolezza delle sfide che attendono la nuova amministrazione, confermando l’impegno immediato per affrontare le priorità della città.