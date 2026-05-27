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Enna, Politica, Sicilia

Enna, Crisafulli è sindaco: “Difficoltà da affrontare, ma siamo pronti”

Proclamazione ufficiale. Il neo primo cittadino: "Da domani subito al lavoro"
Redazione0 Comments1 Min Read
sindaco di Enna

Maurizio Crisafulli è stato proclamato ufficialmente sindaco di Enna. La cerimonia si è svolta oggi con l’investitura della fascia tricolore.

«Sono tante le difficoltà che dovremo affrontare ma siamo pronti, da domani saremo subito a lavoro», ha dichiarato Crisafulli subito dopo la proclamazione, ringraziando «tutti per il lavoro svolto».

Il neo sindaco ha sottolineato la consapevolezza delle sfide che attendono la nuova amministrazione, confermando l’impegno immediato per affrontare le priorità della città.

By Redazione

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