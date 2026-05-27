Siracusa: venerdì e sabato bus urbani gratis

Venerdì e sabato prossimi (29 e 30 maggio), dalle 17 e fino al termine del servizio, sarà possibile viaggiare gratis su tutti gli autobus urbani di Siracusa. Lo prevede un accordo tra Comune e Sais Autolinee, la società che gestisce il servizio, ed è la prima di una serie di iniziative che saranno messe in campo nel corso dell’estate per promuovere l’uso dei mezzi pubblici nelle giornate di più intenso traffico.

«Il trasporto locale a Siracusa – spiega il sindaco Francesco Italia – ha compiuto in questi anni notevoli progressi e trova un crescente consenso tra i siracusani. Mentre siamo alle porte della stagione estiva e, dunque, vicini al massimo delle presenze turistiche, riteniamo che i mezzi pubblici debbano diventare un punto di riferimento per la mobilità cittadina, specie per gli spostamenti verso i luoghi di interesse e i siti che ospitano gli eventi culturali. Siamo consapevoli di alcune criticità ancora presenti ma siamo altrettanto certi che saranno superate con il completamento dell’iter della gara per l’affidamento del nuovo servizio».

La novità prevista da venerdì è l’introduzione della linea 109 che, dalle 17 alle 2 di notte con corse ogni 45 minuti, collegherà il parcheggio Elorina a Ortigia percorrendo poi il periplo dell’isolotto. Verso il centro storico restano, ovviamente, confermate le linee 106 Ortigia e 110 Periplo; in direzione del Parco archeologico sono a disposizione la 108 Turistica e la 105 Santa Lucia.