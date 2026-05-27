Trapani, inaugurato il nuovo pronto soccorso del Sant’Antonio Abate

È stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo pronto soccorso del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani, dopo gli interventi di riqualificazione che hanno ampliato l’area di emergenza e rifunzionalizzato gli spazi dell’ex chiesa dell’ospedale.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore alla Salute Marcello Caruso, insieme al commissario straordinario dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti, al direttore sanitario aziendale Danilo Greco e al direttore amministrativo Danilo Palazzolo.

Schifani: “Assistenza e accoglienza, le due priorità”

«Ogni volta che si inaugura un pronto soccorso si fa un passo avanti nell’interesse dei cittadini», ha dichiarato Schifani. «È il primo impatto del paziente con la sanità pubblica e deve rispondere a due logiche: assicurare l’assistenza medica e strumentale d’emergenza e garantire l’accoglienza, perché chi arriva qui è traumatizzato e deve essere accolto in un ambiente idoneo. Proprio come quello inaugurato oggi».

Il presidente ha sottolineato l’impegno del governo regionale: «Proseguiamo nella consapevolezza che occorre fare sempre di più, e meglio, per tutelare la salute della cittadinanza. Nel sistema sanitario siciliano ci sono punte di eccellenza, nel pubblico e nel privato, che ci stimolano a lavorare per offrire servizi qualitativamente elevati su tutto il territorio. Non ci fermeremo per tutta la durata della legislatura».

Caruso: “Standard qualitativi e umanizzazione”

L’assessore Caruso ha evidenziato la portata dell’intervento: «Oggi abbiamo inaugurato un nuovo pronto soccorso con tutti gli standard qualitativi per rispondere ai circa 150mila utenti che vi faranno riferimento. Oltre a dotare questa struttura dei mezzi e della sostenibilità materiale, dobbiamo investire sulla qualità del personale e sull’umanizzazione dei pronto soccorso, rendendoli sempre più disponibili e vicini anche alle apprensioni, oltre che alle patologie, delle persone».

I lavori: 925mila euro dalla Regione

I lavori di ampliamento hanno riguardato l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e impiantistici previsti per le strutture sanitarie regionali, con il rinnovo di:

✅ Camera calda

✅ Triage

✅ Spazi di attesa per gli utenti

✅ Area di accoglienza per pazienti deambulanti e barellati

✅ Impianti elettrici, gas medicali e climatizzazione

✅ Finiture

La superficie complessivamente ristrutturata è di circa 265 mq. Il nuovo pronto soccorso dispone di otto posti letto in Osservazione breve intensiva (Obi).

L’importo complessivo dei lavori è stato di 925mila euro, interamente erogati dalla Regione Siciliana all’Asp di Trapani.

Il pronto soccorso è da oggi aperto al pubblico.