Furti d’auto a Palazzolo Acreide, incastrato dalle telecamere: denunciato 43enne

Un 43enne di Francofonte, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato in relazione a due furti d’auto avvenuti a Palazzolo Acreide l’8 e il 20 maggio. L’uomo sarebbe stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza, che lo avrebbero collocato nei luoghi e negli orari dei colpi.

Le indagini sono partite dalla denuncia delle vittime e dall’analisi incrociata dei filmati acquisiti da impianti pubblici e privati. I militari dell’Arma hanno ricostruito i movimenti del sospettato, fino a risalire alla sua identità attraverso i riscontri raccolti lungo il percorso seguito nelle due giornate.

Secondo quanto emerso, il 43enne sarebbe arrivato in paese con un complice, ancora in fase di identificazione, e avrebbe tentato di eludere eventuali controlli alterando la targa del veicolo utilizzato con nastro adesivo. Un accorgimento che non avrebbe però retto alla verifica dei filmati e ai successivi accertamenti.

L’attività investigativa prosegue per individuare il presunto complice e definire eventuali ulteriori responsabilità.