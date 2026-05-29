Maltempo in arrivo: sabato pomeriggio a rischio piogge in Sicilia

Giornata a due facce quella di sabato 30 maggio in Sicilia: dopo una mattinata soleggiata, il pomeriggio porterà un peggioramento con piogge e temporali che interesseranno gran parte della regione, in particolare le aree interne e orientali.
La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida dalle 8:00 alle 19:59 per rischio temporali e precipitazioni intense.
Mattina serena, poi arrivano le nubi
La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, comprese tra 14°C e 18°C. Ma già dal primo pomeriggio la situazione cambierà rapidamente: l’aumento della nuvolosità porterà i primi rovesci a partire dalle ore 15:00, con possibili disagi per chi ha programmato attività all’aperto.
Le temperature massime toccheranno i 22°C nelle ore centrali, per poi scendere nuovamente tra 15°C e 18°C in serata, quando sono attese schiarite progressive.
Allerta gialla: possibili disagi
L’allerta meteo invita alla prudenza, soprattutto per chi si sposta in auto o ha in programma escursioni nelle zone interne. Consigliato portare con sé l’ombrello e monitorare gli aggiornamenti meteo in tempo reale.
📌 IN SINTESI
☀️ Mattina: sereno, 14-18°C
🌦️ Pomeriggio: nubi e piogge dalle 15:00, max 22°C
🌤️ Sera: miglioramento con schiarite, 15-18°C
⚠️ Allerta gialla: 8:00–19:59
📍 Sicilia | 29 maggio 2026