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Meteo, Sicilia

Maltempo in arrivo: sabato pomeriggio a rischio piogge in Sicilia

Allerta gialla per temporali. Mattina serena, poi nubi e rovesci dalle 15
Redazione0 Comments1 Min Read

Giornata a due facce quella di sabato 30 maggio in Sicilia: dopo una mattinata soleggiata, il pomeriggio porterà un peggioramento con piogge e temporali che interesseranno gran parte della regione, in particolare le aree interne e orientali.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida dalle 8:00 alle 19:59 per rischio temporali e precipitazioni intense.

Mattina serena, poi arrivano le nubi

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, comprese tra 14°C e 18°C. Ma già dal primo pomeriggio la situazione cambierà rapidamente: l’aumento della nuvolosità porterà i primi rovesci a partire dalle ore 15:00, con possibili disagi per chi ha programmato attività all’aperto.

Le temperature massime toccheranno i 22°C nelle ore centrali, per poi scendere nuovamente tra 15°C e 18°C in serata, quando sono attese schiarite progressive.

Allerta gialla: possibili disagi

L’allerta meteo invita alla prudenza, soprattutto per chi si sposta in auto o ha in programma escursioni nelle zone interne. Consigliato portare con sé l’ombrello e monitorare gli aggiornamenti meteo in tempo reale.

📌 IN SINTESI

☀️ Mattina: sereno, 14-18°C
🌦️ Pomeriggio: nubi e piogge dalle 15:00, max 22°C
🌤️ Sera: miglioramento con schiarite, 15-18°C
⚠️ Allerta gialla: 8:00–19:59

📍 Sicilia | 29 maggio 2026

By Redazione

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