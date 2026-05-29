Getta rifiuti in una discarica abusiva: sanzionato







I nuclei di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Siracusa e della Polizia Municipale hanno pedinato e sequestrato un veicolo commerciale che trasportava rifiuti fin dentro un sito adibito a discarica abusiva nel capoluogo. Parimenti è stato sottoposto a vincolo cautelare il terreno privato interessato dai fenomeni delittuosi sopra menzionati. Contestuale la denuncia del conducente per il trasporto di rifiuti in assenza di qualsiasi titolo abilitativo. Le operazioni, eseguite con il coordinamento con la Procura aretusea, costituiscono un tassello di un mosaico più ampio di attività congiunte e volte al contrasto degli illeciti ambientali messe in atto dalla polizia municipale di Siracusa e della Capitaneria di porto impegnate nel settore della tutela ambientale.

“Il lavoro svolto dalla sezione Ambientale, in sinergia con la Capitaneria di Porto e la magistratura, rappresenta un segnale chiaro a chi pensa di poter utilizzare il nostro territorio come una discarica. I controlli, chiaramente, proseguono. E presto potremo contare su ulteriori fototrappole e killer e telecamere per contrastare l’abbandono di rifiuti”, commenta l’assessore Sergio Imbrò.