Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Politica

Comuni virtuosi: fondi per Solarino, Melilli e Ferla

Francesco Nania0 Comments2 Mins Read

I comuni di Solarino, Ferla e Melilli sono destinatari di un finanziamento straordinario da parte della Regione Siciliana a favore dei municipi iscritti all’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, per un totale di 800 mila euro. A decretarlo è l’Assessorato per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, che ha dato il via libera ufficiale dopo l’emendamento del Partito Democratico.
Soddisfatto l’on. Tiziano Spada, parlamentare regionale del PD e sindaco di Solarino: “Per lo stanziamento delle somme è risultato decisivo l’impegno portato avanti dal gruppo in aula del Partito Democratico, di cui faccio parte – aggiunge -. Oltre a Solarino e Ferla, già inseriti da anni, quest’anno anche Melilli beneficerà di un finanziamento. Dei nove comuni che riceveranno le somme in Sicilia, un terzo sono siracusani: un dato che conferma l’interesse nei confronti della nostra provincia”.
Le risorse stanziate per ogni singolo comune dipendono dalla popolazione residente: 99 mila euro sono destinati a Solarino, 173 mila a Melilli e 29 mila a Ferla. Gli ambiti di spesa riguardano l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la cura del paesaggio. “Si tratta di una misura che guarda alla rigenerazione e allo sviluppo dei tre comuni siracusani, che si sostanzia nella valorizzazione e nella promozione del territorio – conclude Spada -. La misura finanziaria guarda non solo alle esigenze dei residenti, ma anche a chi proviene da fuori Regione: cura del territorio, investimenti e turismo devono essere alla base delle politiche per rilanciare la provincia di Siracusa e la Sicilia intera”.

By Francesco Nania

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts