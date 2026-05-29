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Oroscopo del giorno

Oroscopo Settimanale-Dal 29 maggio al 4 giugno 2026

Redazione0 Comments2 Mins Read
♈ ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Settimana dinamica sul fronte lavorativo: nuove opportunità bussano alla porta, ma serve lucidità per coglierle. In amore, dialogo aperto con il partner. Weekend ideale per ricaricare le energie.

♉ TORO (21 aprile – 20 maggio)

Momento favorevole per consolidare progetti a lungo termine. Le finanze richiedono attenzione: evitate spese impulsive. Sabato e domenica perfetti per dedicarsi agli affetti più cari.

♊ GEMELLI (21 maggio – 21 giugno)

Creatività alle stelle: approfittatene per dare forma a idee rimaste nel cassetto. Qualche tensione in famiglia a metà settimana, ma si risolve con il dialogo. Domenica all’insegna del relax.

♋ CANCRO (22 giugno – 22 luglio)

Settimana di riflessione: è il momento di fare il punto su relazioni e priorità. Sul lavoro, pazienza e costanza premiano. Weekend romantico per le coppie, single in cerca di emozioni nuove.

♌ LEONE (23 luglio – 23 agosto)

Energia e determinazione vi accompagnano: ottimo periodo per avanzare richieste professionali. In amore, passione in crescita. Attenzione alla salute: non trascurate il riposo.

♍ VERGINE (24 agosto – 22 settembre)

Settimana organizzativa: mettete ordine in casa e in ufficio, ne trarrete beneficio. Relazioni sociali in primo piano. Domenica ideale per una gita fuori porta o un momento di svago.

♎ BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

Equilibrio ritrovato dopo settimane intense. Sul lavoro, collaborazioni proficue in arrivo. In amore, chiarezza e sincerità rafforzano il legame. Weekend sereno, dedicatelo a voi stessi.

♏ SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)

Intuito al massimo: fidatevi delle sensazioni. Qualche ostacolo professionale si supera con strategia. In amore, evitate gelosie inutili. Sabato favorevole per incontri interessanti.

♐ SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)

Voglia di libertà e avventura: se potete, concedetevi una pausa dalla routine. Progetti in cantiere prendono forma. In amore, leggerezza e complicità. Domenica da vivere all’aria aperta.

♑ CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)

Settimana impegnativa ma produttiva: i risultati arriveranno, serve solo pazienza. Relazioni stabili e rassicuranti. Weekend consigliato per dedicarsi a hobby e passioni personali.

♒ ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Idee innovative e voglia di cambiamento caratterizzano questi giorni. Sul lavoro, proposte interessanti da valutare con attenzione. In amore, sorprese in arrivo. Domenica creativa.

♓ PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Sensibilità accentuata: ascoltate le emozioni ma non lasciatevi sopraffare. Buone notizie in ambito familiare. Weekend perfetto per coltivare relazioni affettive e dedicarsi alla cura di sé.

By Redazione

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