San Vito Lo Capo, undicenne tenta di accoltellare il prof in classe e riprende tutto col cellulare

Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante la lezione, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell’episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il docente è rimasto illeso.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire l’insegnante davanti ai compagni di classe. L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram.

Dalle indagini emergono dettagli ritenuti particolarmente inquietanti dagli investigatori. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e verificando anche l’eventuale premeditazione del gesto.

L’episodio ha provocato forte choc nella comunità scolastica e nel territorio di San Vito Lo Capo.

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