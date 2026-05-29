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cronaca, Mazara del Vallo

Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 18 feriti, 14 sono bambini

Incidente nel pomeriggio: coinvolti 10 minori sullo scuolabus e 4 nell'auto. Feriti anche due docenti e i conducenti. Tutti trasportati in ospedale
Redazione0 Comments1 Min Read

Diciotto persone ferite, di cui 14 bambini, in un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 14:30 a Mazara del Vallo. Lo scontro ha coinvolto uno scuolabus e un’auto.

A bordo dello scuolabus viaggiavano 10 minori, mentre nell’auto si trovavano altri 4 bambini. Tra i feriti anche 2 docenti e i conducenti dei due mezzi. Tutti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, attualmente impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’impatto.

INFO:

  • Luogo: Mazara del Vallo (TP)
  • Orario: 14:30 circa
  • Feriti: 18 (10 bambini sullo scuolabus, 4 bambini nell’auto, 2 docenti, 2 conducenti)
  • Mezzi coinvolti: scuolabus e auto
  • Soccorsi: vigili del fuoco sul posto per messa in sicurezza

By Redazione

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