Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 18 feriti, 14 sono bambini

Diciotto persone ferite, di cui 14 bambini, in un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 14:30 a Mazara del Vallo. Lo scontro ha coinvolto uno scuolabus e un’auto.

A bordo dello scuolabus viaggiavano 10 minori, mentre nell’auto si trovavano altri 4 bambini. Tra i feriti anche 2 docenti e i conducenti dei due mezzi. Tutti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, attualmente impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’impatto.

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