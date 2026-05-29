Comuni Virtuosi, 800mila euro dalla Regione: un terzo va al 800mila euro

Tre comuni del Siracusano – Solarino, Melilli e Ferla – sono destinatari di un finanziamento straordinario di 800mila euro da parte della Regione Siciliana a favore dei municipi iscritti all’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi. A decretarlo è l’Assessorato per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, che ha dato il via libera ufficiale dopo l’emendamento del Partito Democratico.

Un terzo dei fondi siciliani al Siracusano

Dei nove comuni siciliani che riceveranno le somme, tre sono siracusani: un dato che, secondo l’on. Tiziano Spada, parlamentare regionale del PD e sindaco di Solarino, «conferma l’interesse nei confronti della nostra provincia».

«Per lo stanziamento delle somme è risultato decisivo l’impegno portato avanti dal gruppo in aula del Partito Democratico, di cui faccio parte», ha dichiarato Spada. «Oltre a Solarino e Ferla, già inseriti da anni, quest’anno anche Melilli beneficerà di un finanziamento».

Le cifre: da 29mila a 173mila euro

Le risorse stanziate per ogni singolo comune dipendono dalla popolazione residente:

Melilli : 173mila euro

: 173mila euro Solarino : 99mila euro

: 99mila euro Ferla: 29mila euro

Gli ambiti di spesa riguardano l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la cura del paesaggio.

Spada: “Rigenerazione e sviluppo del territorio”

«Si tratta di una misura che guarda alla rigenerazione e allo sviluppo dei tre comuni siracusani, che si sostanzia nella valorizzazione e nella promozione del territorio», ha concluso Spada. «La misura finanziaria guarda non solo alle esigenze dei residenti, ma anche a chi proviene da fuori Regione: cura del territorio, investimenti e turismo devono essere alla base delle politiche per rilanciare la provincia di Siracusa e la Sicilia intera».