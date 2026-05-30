Blitz antidroga: 1335 arresti in Italia. A Siracusa arsenale e 28 kg di hashish (Video)

Si è conclusa ieri un’operazione nazionale ad alto impatto investigativo della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti e il porto abusivo di armi. L’attività, condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili e coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha portato all’arresto di 1335 soggetti (31 minorenni) e 2358 denunce a piede libero (142 minori).

Sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti: 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sul fronte armi, sequestrate 111 armi da fuoco — tra cui fucili d’assalto, armi da guerra e un giubbotto antiproiettile — e 250 armi bianche (taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette).

Nel corso dell’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati in quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni.

Risultati importanti a Siracusa

A Siracusa, la Squadra Mobile della Questura e le squadre investigative dei commissariati in provincia hanno sequestrato complessivamente 28 kg di hashish, 250 grammi di cocaina, 81 grammi di marijuana e 60 grammi di crack.

Sul fronte armi, sequestrati 2 fucili cal. 12, 2 revolver cal. 38, 1 pistola Bernardelli cal. 22, 1 revolver 44 magnum, 4 fucili, 23 pistole di vario calibro e 7 pistole giocattolo modificate.

Tra gli arresti più significativi: un uomo trovato in possesso di un fucile rubato, un revolver e del “miele dello sballo” (7 maggio); un settantenne con un vero arsenale (14 maggio); un quarantanovenne con 18 kg di hashish (15 maggio); una donna ad Avola che nascondeva 100 grammi di cocaina nel calzino (16 maggio); un giovane con numerose dosi di cocaina (25 maggio).