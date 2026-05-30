Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
cronaca, Lazio, Roma, Sicilia, Siracusa

Blitz antidroga: 1335 arresti in Italia. A Siracusa arsenale e 28 kg di hashish (Video)

Conclusa ieri maxi-operazione della Polizia di Stato. Sequestrate 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. In provincia risultati importanti: cocaina, crack e fucili rubati
Redazione0 Comments1 Min Read

Si è conclusa ieri un’operazione nazionale ad alto impatto investigativo della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti e il porto abusivo di armi. L’attività, condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili e coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha portato all’arresto di 1335 soggetti (31 minorenni) e 2358 denunce a piede libero (142 minori).

Sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti: 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sul fronte armi, sequestrate 111 armi da fuoco — tra cui fucili d’assalto, armi da guerra e un giubbotto antiproiettile — e 250 armi bianche (taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette).

Nel corso dell’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati in quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni.

Risultati importanti a Siracusa

A Siracusa, la Squadra Mobile della Questura e le squadre investigative dei commissariati in provincia hanno sequestrato complessivamente 28 kg di hashish, 250 grammi di cocaina, 81 grammi di marijuana e 60 grammi di crack.

Sul fronte armi, sequestrati 2 fucili cal. 12, 2 revolver cal. 38, 1 pistola Bernardelli cal. 22, 1 revolver 44 magnum, 4 fucili, 23 pistole di vario calibro e 7 pistole giocattolo modificate.

Tra gli arresti più significativi: un uomo trovato in possesso di un fucile rubato, un revolver e del “miele dello sballo” (7 maggio); un settantenne con un vero arsenale (14 maggio); un quarantanovenne con 18 kg di hashish (15 maggio); una donna ad Avola che nascondeva 100 grammi di cocaina nel calzino (16 maggio); un giovane con numerose dosi di cocaina (25 maggio).

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts