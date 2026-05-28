BUSCEMI – Incendio doloso in via Cavour: denunciato un 20enne

I Carabinieri della Stazione di Buscemi, a conclusione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 20enne per danneggiamento seguito da incendio.

Rogo del 22 giugno 2025

Le tempestive indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito, attraverso la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza comunali e grazie ad alcune testimonianze, di risalire all’identità del giovane che, il 22 giugno dell’anno scorso, utilizzando liquido infiammabile, ha dato fuoco a un immobile privato di via Cavour, al momento dei fatti non abitato.