Rinviato al 2027 il concerto di Baglioni al teatro greco

Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Il cantautore romano ha annunciato il rinvio al 2027 del tour estivo “Grand Tour – La vita è adesso” a causa delle conseguenze di una polmonite interstiziale che lo obbligherà a un periodo di riposo e cure della durata di circa tre mesi.

La notizia è stata diffusa dall’ufficio stampa dell’artista e confermata dallo stesso Baglioni attraverso un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social. «Ne sono uscito – ha spiegato il cantante – ma non posso ancora affrontare questo viaggio per l’Italia».

La tournée avrebbe dovuto prendere il via il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia e toccare numerose città italiane, tra cui anche il Teatro Greco di Siracusa. L’intero calendario è stato però posticipato di un anno. I concerti si svolgeranno nel 2027 mantenendo sostanzialmente le stesse date e lo stesso itinerario.

Baglioni ha rassicurato i fan riguardo ai biglietti già acquistati: resteranno validi per tutte le date riprogrammate. «Il calendario resterà lo stesso, da Venezia fino a Torino», ha garantito l’artista.

L’obiettivo è quello di non penalizzare il pubblico che aveva già programmato la partecipazione agli eventi. Il tour conserverà infatti la medesima struttura prevista per il 2026, semplicemente traslata di dodici mesi.

Il rinvio arriva poche settimane dopo il 75° compleanno del cantautore, festeggiato il 16 maggio scorso. Già nel gennaio 2024, durante una conferenza stampa legata al tour “aTuttoCuore”, Baglioni aveva annunciato l’intenzione di concludere la propria carriera artistica entro il 2026, avviando il progetto denominato “1000 Giorni”, un simbolico percorso di commiato dal pubblico ispirato alla celebre canzone Mille giorni di te e di me.