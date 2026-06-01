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Scuola

Noto: il presidente del Cumo incontra gli studenti

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

Il presidente Consiglio di Amministrazione CUMO, Corrado Bonfanti ha incontrato i rappresentati del Comitato studentesco, Giuseppe Listo, Sofia Saffiro Scepi e Sarh Russo. La riunione è servita per illustrare loro la situazione politico-amministrativa del Consorzio Universitario a seguito delle oramai note vicende che hanno riempito le pagine dei giornali e dei social.
La preoccupazione dei rappresentanti degli studenti, legata al futuro del CUMO e al loro sacrosanto diritto
allo studio presso la sede di Noto, è stata il leitmotiv dell’incontro. “Ho rassicurato loro – ha detto Bonfanti – che presto, si ritornerà alla normalità anche se ciò avverrà, molto probabilmente, con l’ausilio di un intervento giurisdizionale. Ho anche lasciato spazio ad un possibile ravvedimento da parte di chi sta, in maniera del tutto scorretta, compromettendo l’attività e la serenità del Consorzio Universitario, in quanto ho ritenuto corretto lasciare aperta anche questa flebile speranza”.

By Francesco Nania

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