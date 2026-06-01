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cronaca, Palermo, Sicilia

Omicidio Taormina, chiuse indagini: Maranzano rischia l’ergastolo

Procura di Palermo notifica avviso di conclusione indagini a Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, 21 anni. Contestato omicidio volontario aggravato da futili motivi. Ris: "Arma del delitto consegnata dall'indagato". Movente ancora oscuro: pista della "sfida" smentita da cellulari e testimoni. Pm Bonaccorso e Di Rienzo: "Nessun riscontro su presunti apprezzamenti social all'ex moglie"
Redazione0 Comments1 Min Read

La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sul delitto di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte del 12 ottobre 2025 davanti al pub che gestiva con i familiari, e ha notificato l’avviso di conclusione indagini all’indagato Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso dell’omicidio.

Maranzano rischia l’ergastolo: gli viene contestato l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La notizia, riportata da alcuni media locali, ha trovato conferme in fonti qualificate.

Ris: “Arma del delitto consegnata dall’indagato”

Le analisi dei carabinieri del Ris nei mesi scorsi hanno confermato che il 21enne è stato assassinato con la pistola calibro 9 che Maranzano ha consegnato al momento dell’arresto.

Movente oscuro: pista della “sfida” smentita

Resta il dubbio sul movente dell’omicidio, avvenuto una notte del 12 ottobre 2025 davanti al pub che la vittima gestiva assieme ai familiari. Sono state scandagliate tutte le piste, anche quella suggerita da Maranzano, che disse di avere fatto fuoco perché il giovane lo aveva guardato con aria di sfida all’esterno del locale.

Lo avrebbe riconosciuto perché qualche tempo prima la vittima, sostenne, aveva rivolto degli apprezzamenti sui social alla ex moglie.

Cellulari e testimoni smentiscono la versione

Questa ipotesi, però, non è emersa dall’analisi dei cellulari, né dalle dichiarazioni dei testimoni raccolte dagli investigatori coordinati dai pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Ornella Di Rienzo.

L’assenza di riscontri oggettivi sulla versione fornita dall’indagato rafforza l’ipotesi dei futili motivi, che aggrava la posizione di Maranzano e lo espone alla pena dell’ergastolo.

Avviso a reo confesso Maranzano, contestata l’aggravante dei futili moti

By Redazione

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