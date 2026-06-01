Priolo, deblattizzazione e disinfestazione dal 3 al 9 giugno

Il Sindaco Pippo Gianni e il Vice Sindaco Alessandro Biamonte informano i cittadini che, nell’ambito delle attività programmate per la tutela dell’igiene pubblica e del decoro urbano, verranno effettuati i seguenti interventi:

Deblattizzazione: 3, 4, 5 e 6 giugno

Dalle ore 22:00 alle ore 4:00

Per garantire la massima efficacia del trattamento e per ragioni di sicurezza, si raccomanda ai cittadini di:

Tenere chiuse porte, finestre e balconi durante le operazioni;

Chiudere gli scarichi di bagni, cucine e lavanderie per evitare l’eventuale risalita degli insetti.

Disinfestazione: 8 e 9 giugno

Dalle ore 22:00 alle ore 4:00

Durante gli interventi si invita la cittadinanza a:

Tenere chiusi gli infissi;

Non lasciare biancheria, alimenti o oggetti destinati all’uso domestico all’esterno di abitazioni e balconi;

Evitare, se possibile, di sostare nelle aree interessate durante le operazioni.

“Investiamo per ambiente salubre e sicuro”

«L’Amministrazione comunale — affermano il Sindaco Gianni e il vicesindaco Biamonte — continua a investire in azioni concrete per garantire un ambiente più salubre, sicuro e vivibile per tutti. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per il buon esito degli interventi e per contribuire al miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità. Ringraziamo la cittadinanza per l’attenzione e la consueta collaborazione».