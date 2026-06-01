Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Notizie, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo, deblattizzazione e disinfestazione dal 3 al 9 giugno

Interventi notturni dalle 22 alle 4. Deblattizzazione 3-6 giugno, disinfestazione 8-9 giugno. Sindaco Gianni e vicesindaco Biamonte: "Investiamo per ambiente salubre e sicuro". Raccomandazioni: chiudere infissi, scarichi e non lasciare biancheria all'esterno
Redazione0 Comments1 Min Read

Il Sindaco Pippo Gianni e il Vice Sindaco Alessandro Biamonte informano i cittadini che, nell’ambito delle attività programmate per la tutela dell’igiene pubblica e del decoro urbano, verranno effettuati i seguenti interventi:

Deblattizzazione: 3, 4, 5 e 6 giugno
Dalle ore 22:00 alle ore 4:00

Per garantire la massima efficacia del trattamento e per ragioni di sicurezza, si raccomanda ai cittadini di:

Tenere chiuse porte, finestre e balconi durante le operazioni;
Chiudere gli scarichi di bagni, cucine e lavanderie per evitare l’eventuale risalita degli insetti.
Disinfestazione: 8 e 9 giugno
Dalle ore 22:00 alle ore 4:00

Durante gli interventi si invita la cittadinanza a:

Tenere chiusi gli infissi;
Non lasciare biancheria, alimenti o oggetti destinati all’uso domestico all’esterno di abitazioni e balconi;
Evitare, se possibile, di sostare nelle aree interessate durante le operazioni.
“Investiamo per ambiente salubre e sicuro”

«L’Amministrazione comunale — affermano il Sindaco Gianni e il vicesindaco Biamonte — continua a investire in azioni concrete per garantire un ambiente più salubre, sicuro e vivibile per tutti. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per il buon esito degli interventi e per contribuire al miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità. Ringraziamo la cittadinanza per l’attenzione e la consueta collaborazione».

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts