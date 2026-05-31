Etna, cadavere in decomposizione a Piano Pernicana

Macabro ritrovamento oggi nella zona di Piano Pernicana, nel territorio di Linguaglossa, dove due turisti impegnati in un’escursione sull’Etna hanno scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A individuare il corpo sarebbe stato il cane dei due escursionisti, che avrebbe attirato la loro attenzione durante il percorso.

I turisti hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112, consentendo ai carabinieri delle stazioni di Randazzo e Linguaglossa di raggiungere rapidamente la zona e avviare i primi rilievi. L’area, particolarmente impervia, è stata delimitata per permettere agli investigatori di operare in sicurezza.

Ipotesi 81enne scomparso a marzo

Sono attualmente in corso gli accertamenti, supportati da un medico legale e dalla sezione Scientifica dei Carabinieri, per stabilire da quanto tempo il corpo si trovasse sul posto e procedere alla sua identificazione. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche quella che il cadavere possa appartenere all’81enne di Piedimonte Etneo scomparso lo scorso marzo, nonostante giorni di ricerche senza esito. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali e ogni elemento resta oggetto di verifica.

La notizia è stata riportata dal quotidiano La Sicilia.