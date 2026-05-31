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Politica, Sicilia, Siracusa

Ex Albergo Scuola, Siracusa chiude 50 anni di incompiuta

Inaugurato il nuovo complesso di Social Housing in Corso Umberto. Boscarino: "Ferita aperta nel cuore della città, oggi si rimargina". Sinergia tra IACP, Comune e territorio. "Risposta forte all'emergenza abitativa"
Redazione0 Comments1 Min Read

«L’inaugurazione del nuovo complesso di Social Housing nell’ex Albergo Scuola rappresenta una svolta storica per la città di Siracusa». Con queste parole, Gianni Boscarino, consigliere comunale e presidente della seconda commissione consiliare di Siracusa, saluta il nuovo corso della struttura di Corso Umberto. Ha partecipato ieri mattina al convegno che si è svolto alla Camera di Commercio e che ha preceduto il taglio del nastro.

«Come componente del Consiglio comunale — dice — ho sentito la necessità di essere presente, partecipando a questa giornata importante per la città».

“Per 50 anni simbolo di un’incompiuta”

«Per 50 anni questo palazzo è stato il simbolo di un’incompiuta — ricorda Boscarino — una ferita aperta nel cuore di Siracusa. Oggi, grazie a una straordinaria sinergia tra lo IACP, ente proprietario, il Comune e le forze sane del territorio, quella ferita si rimargina definitivamente. Trasformiamo le macerie del passato in una certezza per il futuro dei nostri cittadini. Con questo progetto, diamo una risposta forte e tangibile all’emergenza abitativa della nostra città».

By Redazione

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