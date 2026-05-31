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cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa: incendio distrugge diversi veicoli in un autoparco (VIDEO)

Redazione0 Comments1 Min Read

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio che la scorsa notte ha danneggiato diversi veicoli in sosta nell’area di un autoparco in via Elorina a Siracusa. Gli investigatori, accorsi sul posto subito dopo che le fiamme sono divampate, poco dopo le tre di notte, quando è scattato l’allarme. Le fiamme hanno distrutto diverse vetture in esposizione, causando ingenti danni.


Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme evitando che evitare che si propagassero danneggiando altre vetture. Sul luogo dell’incendio sono Intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato i primi accertamenti acquisendo le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza presente nell’autoparco e lungo la via Elorina.

By Redazione

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