Catania, auto fuori strada: ragazza estratta dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi a Catania per un incidente stradale autonomo in via Vincenzo Giuffrida 140, nei pressi del parco Serafino Famà.

Una mini vettura elettrica è uscita di strada. La ragazza alla guida del veicolo è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno liberato la conducente e messo in sicurezza lo scenario.

La giovane è stata quindi consegnata ai sanitari del Servizio 118 intervenuti sul posto. Presente anche la Polizia locale di Catania.