SS 115, scontro frontale moto-fuoristrada: muore 35enne di Pozzallo

Foto Franco Assenza

Tragedia sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” questa mattina. Un motociclista di 35 anni originario di Pozzallo, G.C., è morto in un violento scontro frontale con un fuoristrada al km 246+100, in direzione Siracusa, nel territorio comunale di Butera (CL).

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, in sella alla sua moto lungo la Gela-Licata in contrada Tenutella, si è scontrato frontalmente con il fuoristrada. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato soccorso sul posto.

Elisoccorso e strada chiusa per i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, la Polizia Stradale, il personale Anas e un elicottero del servizio di elisoccorso. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.

La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti. La Polizia Stradale sta effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire le cause dell’impatto frontale.

Una tragedia che lascia sgomenta tutta la comunità pozzallese, colpita dalla perdita improvvisa di un giovane di soli 35 anni.

Cordoglio e preghiere per la giovane vittima