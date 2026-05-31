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Asti, Italia, Piemonte, sport

Rugby, CUS Catania ko ad Asti: sfuma la serie A

Sconfitta 35-15 col Monferrato nella finale playoff. Etnei sotto 21-8 all'intervallo, reagiscono ma non basta. Mete di Zuccarello e Lucenti. Stagione straordinaria, ora si attende la FIR: possibile ripescaggio tra le migliori perdenti
Redazione0 Comments2 Mins Read

ASTI – Un’altra grande partita, al termine di una stagione eccezionale. Il CUS Catania Rugby perde contro un avversario di grande valore, lotta fino all’ultimo, va vicino a un finale che avrebbe fatto raccontare un epilogo diverso, ma alla fine cede 35-15 e si ferma a un passo dal sogno promozione.

Davanti a una cornice di pubblico degna di una finale e con una significativa presenza di sostenitori rossazzurri arrivati da diverse regioni d’Italia, va registrato un avvio di gara complicato per gli etnei. Il Monferrato sfrutta al meglio le prime occasioni e colpisce due volte nei primi dieci minuti, trovando anche una meta su intercetto che indirizza immediatamente la sfida sul 14-0.

Zuccarello accorcia, ma il Monferrato allunga

Il CUS però non si disunisce. I ragazzi guidati da Luca Mammana continuano a giocare e trovano una meritata reazione con la meta di Zuccarello. Successivamente Scarpaci accorcia ulteriormente dalla piazzola portando il punteggio sul 14-8.

Nel finale della prima frazione arriva però un’altra marcatura dei padroni di casa che consente al Monferrato di andare all’intervallo sul 21-8.

Nella ripresa i piemontesi confermano la propria solidità e allungano ulteriormente con due mete che portano il punteggio sul 35-8. Ma il CUS non molla. In più occasioni prova ad accorciare le distanze e continua a lottare fino all’ultimo minuto quando trova il meritato premio finale con la meta di Lucenti, trasformata da Scarpaci, che fissa il risultato sul definitivo 35-15.

Stagione straordinaria, ora si attende la FIR

Al di là del risultato, resta comunque una stagione straordinaria per il gruppo catanese, vissuta con grinta e determinazione. Il CUS ha disputato un campionato di altissimo livello, ha raggiunto la finale playoff e si è giocato fino in fondo la possibilità di conquistare la Serie A contro una delle migliori formazioni dell’intero panorama nazionale di Serie B.

La promozione diretta sfuma sul campo, ma la stagione non è ancora formalmente chiusa: la Federazione Italiana Rugby, infatti, deve definire gli organici della prossima stagione e potrebbero aprirsi concreti scenari legati a possibili ripescaggi delle 2 migliori perdenti.

Al momento sono ipotesi, ma il percorso sportivo del CUS Catania con un cammino che l’ha portato ad un passo dalla promozione, rappresenta un merito importante e credenziali di tutto rispetto, degne del nome del Centro Universitario Sportivo etneo nel panorama rugbistico italiano.

TABELLINO

Unione Monferrato Rugby 35 – CUS Catania 15

Marcatori CUS Catania:

  • Zuccarello (20′ p.t.) meta
  • Lucenti (75′ s.t.) meta
  • Scarpaci: 1 trasformazione, 1 calcio di punizione

Monferrato Rugby:

  • 5 mete (4 trasformate)

By Redazione

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