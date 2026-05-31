Gianni: “Priolo punto di riferimento per lo sport”. Successo per l’Interprovinciale

Priolo ha ospitato oggi il Campionato Interprovinciale di Pattinaggio, organizzato dallo Sport In Club Pattinaggio Priolo. Una giornata all’insegna dello sport, dell’impegno e della sana competizione.

Il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte, che ha rappresentato l’Amministrazione comunale, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento agli organizzatori per l’eccellente lavoro svolto e rivolgere i complimenti a tutti gli atleti che, con passione e determinazione, hanno dato vita a una manifestazione di alto livello.

«Un plauso speciale — ha detto Biamonte — va anche alle famiglie che, con sacrificio e dedizione, accompagnano e sostengono quotidianamente i propri figli nel percorso sportivo e di crescita personale».

Gianni: “Priolo punto di riferimento per lo sport provinciale”

«L’evento che si è svolto oggi nel nostro pattinodromo — ha affermato il Sindaco Pippo Gianni — rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Ringrazio lo Sport In Club Pattinaggio Priolo per l’impeccabile organizzazione e per avere scelto la nostra struttura per ospitare una manifestazione così importante. È stata una splendida giornata di sport e partecipazione. Eventi come questo confermano come Priolo continui a diventare sempre più un punto di riferimento per lo sport dell’intero territorio provinciale, grazie alle sue strutture, alle associazioni sportive e all’impegno di tanti volontari e appassionati».