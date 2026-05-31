Marina di Priolo, via alla stagione balneare: pulizia anticipata e legalità

Diversi gli interventi effettuati in queste settimane a Marina di Priolo e tanti ancora in programma in vista dell’inizio della stagione balneare.

«L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro — dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri — ed è quello di permettere a tutti, gestori dei lidi e frequentatori della spiaggia libera, di godere del litorale a 360°. Per farlo, l’Amministrazione sta operando nella legalità e nel pieno rispetto delle normative vigenti».

Pulizia anticipata di un mese e mezzo

«Abbiamo anticipato i tempi. Tradizionalmente, la pulizia manuale del litorale è sempre iniziata il 15 giugno mentre quest’anno siamo in netto anticipo. La programmazione mirata e il lavoro costante post ciclone sono partiti già da un mese e mezzo».

Vincolo Rete Natura 2000: vietati i mezzi meccanici

«Riguardo al vincolo “RETE NATURA 2000”, ricordiamo che la nostra spiaggia rientra in un’area protetta a livello europeo. La legge negli anni è cambiata ed è severamente vietato pulire la spiaggia con mezzi meccanici come si faceva un tempo. Rispettare la burocrazia non è un capriccio, è un obbligo di legge».

Svolta per i lidi privati: sbloccata la VInCA dopo missione a Palermo

C’è una svolta che riguarda i lidi privati. Nonostante i rigidi vincoli e i gravi danni causati dal ciclone Harry, l’Amministrazione ha ottenuto un importante risultato. Grazie alle interlocuzioni avviate dal Sindaco Gianni e a una decisiva missione a Palermo dell’assessore Limeri, è stato sbloccato l’iter ed è stata trovata una soluzione per la movimentazione della sabbia.

Sono già state autorizzate le prime VInCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) che hanno permesso, eccezionalmente, ai gestori dei lidi privati la pulizia straordinaria con mezzi meccanici.

Piano d’azione dalla prossima settimana

Questo il piano d’azione a partire dalla prossima settimana:

Pulizia manuale spiaggia libera: al via gli interventi. Parallelamente, il Comune è in attesa del via libera definitivo per la VInCA del concessionario del lido comunale, per l’uso del mezzo meccanico esclusivamente nell’area adiacente;

al via gli interventi. Parallelamente, il Comune è in attesa del via libera definitivo per la VInCA del concessionario del lido comunale, per l’uso del mezzo meccanico esclusivamente nell’area adiacente; Verde pubblico e IAS: parte un massiccio intervento di pulizia e taglio dell’erba. Un’azione coordinata e sbloccata dal Sindaco Gianni e dall’assessore Limeri, che hanno saputo fare rete con IAS e tutti gli attori coinvolti;

parte un massiccio intervento di pulizia e taglio dell’erba. Un’azione coordinata e sbloccata dal Sindaco Gianni e dall’assessore Limeri, che hanno saputo fare rete con IAS e tutti gli attori coinvolti; PrioloinHouse: avvio di tutti i lavori di propria competenza sul litorale;

avvio di tutti i lavori di propria competenza sul litorale; Servizi e segnaletica: gli operai sono già al lavoro per il ripristino e la sistemazione della cartellonistica verticale e orizzontale.

«Il nostro impegno — concludono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri — è assoluto. Stiamo facendo tutto il possibile, e anche di più, per garantire una stagione balneare sicura, pulita, accessibile e, soprattutto, a norma di legge».